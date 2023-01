Non un inizio anno dei migliori per un’azienda agricola di Castelfranco in Miscano, dove sono andare a fuoco numerose rotoballe. L’incendio è partito nel pomeriggio del primo giorno dell’anno, ed è stato domato dai Vigili del Fuoco di San Marco dei Cavoti. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri Forestali.

