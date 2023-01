Proteste in Germania contro il carbone

(Adnkronos) – Tafferugli sono scoppiati a Lutzerath, villaggio della Germania occidentale che dovrebbe essere raso al suolo per consentire l’espansione di una miniera di carbone. Gli attivisti hanno lanciato fuochi d’artificio, bottiglie e pietre contro la polizia. Il villaggio deve essere demolito per espandere la miniera di lignite di Garzweiler, nonostante le proteste degli ambientalisti che temono l’immissione nell’atmosfera di milioni di tonnellate in più di anidride carbonica, il gas serra principale responsabile dell’innalzamento delle temperature globali.