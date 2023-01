Pd: prosegue consultazione pubblica, oltre 11mila questionari al Nazareno

Roma, 3 gen. (Adnkronos) – “Prosegue la consultazione pubblica su identità, collocazione e proposta politica all’interno del percorso costituente per il nuovo Pd. Sono oltre 11.000, ad oggi, i questionari ‘La Bussola’ arrivati al Nazareno, compilati da singoli militanti o iscritti oppure inviati direttamente dai circoli territoriali dopo confronti in assemblee pubbliche”. Si legge in una nota.

“Ventidue quesiti sui principali nodi politici su cui la comunità del Partito Democratico si sta pronunciando da settimane, disponibili on line sul sito del Partito e messi a punto con il contributo di Ipsos e della Friedrich Ebert Stiftung (Fes), la Fondazione tedesca vicina alla Spd che segue e arricchisce il dibattito socialdemocratico in diversi paesi europei. Alla fine della consultazione, i risultati della Bussola verranno processati da Ipsos e costituiranno un’indicazione utile per il lavoro del Comitato costituente, legando la riflessione della base a quella dei dirigenti nel Congresso”.