Montesarchio, Comune punta all’ampliamento della videosorveglianza

Anche il Comune di Montesarchio tenta di cogliere le possibilità legate al tesoretto per l’ampliamento della videosorveglianza cittadina. La Giunta Damiano, infatti, ha detto sì al progetto di estensione della rete di telecamere ipotizzando una richiesta di fondi per circa 158.000 euro. Contestualmente è stata presentata istanza alla Prefettura di Benevento al fine di poter accedere alle risorse in questione che, si ricorda, sono state “liberate” dal decreto 20 febbraio 2017, numero 14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, numero 48.

