M5S: Toti, ‘Conte a Cortina vittima attacchi di mostro da lui stesso creato’

Roma, 3 gen. (Adnkronos) – “Conte in questi giorni è vittima di un attacco del mostro che lui stesso ha creato e alimentato. Un mostro nato da un partito costruito sull’antipolitica, sul No a tutto, sul risentimento, sulla rivalsa, sull’odio sociale, sul moralismo, sul giustizialismo al grido di onestà e di galera, per i nemici del popolo, sull’esperimento sociale del ‘uno vale uno’. Brutto eh, essere causa del proprio male?”. Così sui social il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

“Conte non sta facendo niente di sbagliato, è un suo diritto andare in vacanza dove vuole, compreso un hotel a 5 Stelle se può permetterselo. Così come può occuparsi delle persone più deboli anche se è benestante. Chi dice il contrario fa la peggiore demagogia, quella che ha rovinato il Paese negli ultimi anni, complice la sinistra della superiorità morale e intellettuale. E allora, caro Conte, ti mando la mia solidarietà da Madonna di Campiglio, dove sto trascorrendo qualche giorno con la mia famiglia prima di tornare nella mia adorata Liguria. Certo che i tuoi consiglieri grillini, e un pezzo dell’anti politica alimentato proprio da voi, avrebbero molto da ridire. Forse persino sulle tue foto da Cortina…”.