Lazio: Rocca, ‘mai più cittadini fuori regione per Sanità’**

Roma, 3 gen. (Adnkronos) – “Voglio partire dalle parole del Presidente della Repubblica. Mattarella ha sottolineato l’importanza di non lasciare mai le persone indietro. Il mio primo obiettivo è ridare dignità ai cittadini del Lazio per quanto riguarda la sanità. È quello che io ho fatto in tutto il mondo”. Lo ha detto Francesco Rocca, nel corso della presentazione della sua candidatura per il centrodestra per la Regione Lazio, a Palazzo Ripetta, a Roma. “Vedere i cittadini emigrare per essere curati e un’umiliazione che voglio superare a tutti i costi”, dice.