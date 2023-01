Roma, 3 gen. (Adnkronos) – “Da maratoneta dico che la strada è lunga, siamo qui per lavorare insieme, Noi Moderati e Rinascimento di Sgarbi ci saranno, siamo uniti, la politica è governare per il bene della propria gente, lo stiamo dimostrando con il governo del paese”. Così Maurizio Lupi, leader di Noi moderati, nel corso della presentazione del candidato per il Lazio, Francesco Rocca.