Iran: Tajani, ‘pena morte? Speriamo cambino idea, miracolo può sempre accadere’

Roma, 3 gen. (Adnkronos) – “Speriamo che cambino idea, qualche miracolo può sempre accadere”. Lo ha detto Antonio Tajani a Oggi è un altro giorno, su Raiuno, parlando della pena di morte applicata in Iran nei confronti dei manifestanti, “condannati per futili motivi”, secondo il ministro degli Esteri, che si augura che nel paese islamico cessino le esecuzioni. “Ho convocato l’ambasciatore iraniano – ha riferito – e gli ho detto quali sono i sentimenti degli italiani: da Mattarella al più giovane dei cittadini c’è indignazione. Purtroppo abbiamo di fronte una serie di condanne a morte e abbiamo chiesto di interrompere le esecuzioni e di aprire una dialogo con le donne per impedire ciò che sta succedendo”.

“Ci sono dei valori a cui non possiamo rinunciare e su cui non discutiamo – ha aggiunto Tajani – come quello della pena di morte. Siamo pronti a parlare della questione nucleare, abbiamo interesse alla stabilità nell’area, ma sui diritti umani non c’è possibilità di discussione. Da ministro e da vice premier, ho dovuto adottare una linea di grande fermezza, non si possono accettare le esecuzioni e combattiamo con grande fermezza queste condanne che sono sproporzionate. Sono contrario alla pena di morte in generale, ma qui, oltretutto, c’è una condanna a morte per futili motivi”.