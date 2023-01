Governo: Sarracino (Pd), ‘destra affossa bonus trasporti ma aumenta pedaggi e accise’

Roma, 3 gen. (Adnkronos) – “Quindi riassumendo: sotto l’albero la destra di Meloni e Salvini ha fatto trovare rincari per pedaggi, assicurazioni auto, carburanti e tpl. Ma hanno bocciato e affossato la proroga al 2023 del Bonus Trasporti, fino a 60 euro mensili per abbonamenti per il trasporto pubblico locale, solo perché introdotto dal Pd con il suo Ministro Andrea Orlando. Continua la loro crociata incomprensibile contro gli ultimi, i lavoratori, i pensionati e gli studenti”. Così il deputato del Pd Marco Sarracino.