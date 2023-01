Roma, 3 gen. (Adnkronos) – “Ci aspettano mesi di fuoco su benzina, Covid e bollette, e la PdC Meloni in questo 2023 di rincari parla solo di presidenzialismo. Vuole distrarre i cittadini dalla sua #Manovra, una stangata per chi è già in difficoltà. Se fossi in lei, non sottovaluterei così gli italiani”. Così Matteo Ricci del Pd su twitter.