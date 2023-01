Pochi i colpi ‘futuribili’ per il progetto del Benevento e tanti punti interrogativi mai in grado di ribaltare gli scenari giallorossi. La storia della Strega e del suo mercato di riparazione targato Pasquale Foggia ha visto il club di via Santa Colomba impegnato a gennaio sia per imprese disperate che per ritocchi dettagliati con effetti più o meno esaltanti in 5 anni di lavoro. Un percorso che inizia tra i disastri della prima storica stagione dei sanniti in Serie A, cercando di ricostruire la rotta di una squadra lontana da ogni speranza di salvezza.

