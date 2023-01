Il mercato per proiettarsi verso una primavera più dolce, sicuramente meno problematica rispetto agli ultimi mesi del 2022. E’ l’obiettivo del Benevento che dovrà sfruttare la sessione invernale per cancellare gli stenti della prima parte di stagione e garantirsi un andamento più lineare nel girone di ritorno. Non può far altro che andare a caccia di rinforzi il club giallorosso, soprattutto dopo che Cannavaro ha ammesso senza mezzi termini, tra lo sconfortato e il rassegnato, di «…averle provate tutte» per rimettere in piedi la sua squadra e allontanarla dalle sabbie mobili della classifica.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia