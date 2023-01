Ucraina: forze Kiev, ‘uccisi 400 soldati russi in attacco missilistico a Makiivka’**

Kiev, 2 gen. (Adnkronos) – Le forze armate ucraine hanno rivendicato l’uccisione di circa 400 soldati russi in un attacco missilistico a Makiivka, località situata nella regione ucraina di Donetsk, sotto il controllo di un’amministrazione filo-russa. Lo scrive la Bbc, precisando che un missile ha colpito un edificio della città dove erano di stanza i soldati russi.

Le autorità filo-russe hanno ammesso che ci sono state vittime nell’attacco, ma non hanno confermato le cifre fornite dall’esercito ucraino, che ha parlato anche di 300 feriti. Daniil Bezsonov, un esponente dell’amministrazione filo-russa, ha spiegato che l’attacco è stato lanciato con missili “Himars” a Capodanno due minuti dopo mezzanotte e ha provocato “morti e feriti, ma l’esatto numero è sconosciuto”. Per il conduttore tv russo, Vladimir Solovyov, le perdite “sono state significative, ma neanche si avvicinano” a 400.