Ucraina: a Kherson rimasto solo il 20% della popolazione

Kiev, 2 gen. (Adnkronos) – Meno del 20% della popolazione prebellica vive ancora a Kherson. Lo ha detto Dmytro Pletenchuk, capo ufficio stampa delle forze ucraine a difesa della regione. “All’inizio dell’invasione, la popolazione di Kherson era di circa 330mila persone, ora è di circa 50-60mila – ha affermato – Si tratta precisamente dei gruppi di cittadini meno mobili o delle categorie socialmente vulnerabili della popolazione che non possono permettersi di andarsene o che altre condizioni non glielo consentono”.

“Le persone stanno soffrendo. I luoghi in cui le persone si riuniscono, il mercato, i pochi negozi che funzionano, vengono bombardati”, ha aggiunto esortando le persone ad andarsene.