Senegal: 6 mesi di carcere a deputati che avevano preso a calci collega incinta

Dakar, 2 gen. (Adnkronos) – Due parlamentari dell’opposizione in Senegal sono stati condannati a sei mesi di reclusione per aver preso a calci nello stomaco una collega incinta durante una discussione sul bilancio.

Il giudice ha anche ordinato ai deputati Mamadou Niang e Massata Samb di pagare ad Amy Ndiaye l’equivalente di circa 8mila euro a titolo di risarcimento. L’incidente è stato ampiamente condannato e ha acceso un dibattito sui diritti delle donne nel paese africano.

In un video ampiamente condiviso online, il signor Samb viene visto camminare verso la signora Ndiaye e schiaffeggiarla durante un normale dibattito sul bilancio il 1° dicembre. Quindi si vendica lanciando una sedia, ma allo stesso tempo viene presa a calci nella pancia da un altro collega maschio. Poi scoppia una mischia mentre altri parlamentari cercano di calmare la situazione.