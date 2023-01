Senato: L’Abbate (M5S), ‘gesto non giusto ma quei ragazzi vanno ascoltati’

Roma, 2 gen. (Adnkronos) – “Il gesto di questi ragazzi che hanno lanciato vernice sulla facciata del Senato non è giusto, ma non li state ascoltando! Dobbiamo ascoltarli! Il governo sta pensando al loro futuro? Assolutamente no, pensa a reprimere la loro libertà a manifestare, o pensa a trivellare ancora il nostro territorio per interessi personali”. Lo scrive su Facebook la deputata M5S Patty L’Abbate, vicepresidente della commissione Ambiente e Infrastrutture di Montecitorio.

“Non ci sono strategie chiare per decarbonizzare, mitigare il cambiamento climatico. Questi ragazzi chiedono di interrompere immediatamente la riapertura delle centrali a carbone dismesse e cancellare il progetto di nuove trivellazioni per la ricerca ed estrazione di gas naturale, hanno ragione da vendere”.