Senato: Amorese (Fdi), ‘presenteremo proposta legge, pene più severe/Rpt

Roma, 2 gen. (Adnkronos) – “Gli atti di vandalismo a cui abbiamo assistito oggi ai danni di un palazzo istituzionale, come purtroppo già accaduto in passato, non possono e non devono lasciarci indifferenti. Nel programma elettorale di Fratelli D’Italia trova spazio la necessità di aumentare le pene per chi danneggia o deturpa il nostro prezioso patrimonio che rappresenta, a pieno titolo, la nostra identità e la nostra storia”. Così deputato di Fdi, Alessandro Amorese, capogruppo in Commissione Cultura, in merito all’imbrattamento con vernice rossa della facciata di Palazzo Madama.

“Già nella scorsa legislatura, come gruppo di opposizione, avevamo presentato una proposta di legge in merito con la quale veniva configurata una modifica al Codice Penale a disciplina della materia”.

“Come già espresso chiaramente dal Ministro Sangiuliano è convinzione di questo Governo non fare sconti a chi si permette di arrecare danno ai beni di tutti e, per questo motivo, presenteremo una nuova proposta di legge con pene più dure e che preveda una risposta che sia commisurata al danno arrecato. Qualsiasi protesta non deve esprimersi a danno delle libertà altrui e del nostro patrimonio culturale”.