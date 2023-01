Milano: uomo accoltellato senza motivo nei pressi Stazione Centrale

Milano, 2 gen. (Adnkronos) – Un uomo è stato accoltellato nei pressi della Stazione Centrale di Milano. E’ accaduto nella serata di ieri.

Poco dopo le 19, la vittima ha chiesto l’intervento della polizia riferendo di essere stata colpita senza alcun motivo da un giovane in piazza Duca D’Aosta. Un equipaggio della volante è intervenuta sul posto trovando la vittima, un italiano di 54 anni, ferita ad un gluteo. Agli agenti, l’uomo ha riferito che mentre si trovava fermo accanto alla sua auto ha avvertito un forte dolore al gluteo destro e si è reso conto che un soggetto lo aveva colpito con un piccolo coltello, senza alcun motivo.

L’aggressore, un 32enne tunisino, è stato individuato poco distante; alla vista dei poliziotti ha reagito con violenza dando vita ad una colluttazione, ma è stato disarmato e immobilizzato. Per lui è scattato l’arresto per lesioni e resistenza.