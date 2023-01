Milano: Pianese (Coisp), ‘sanzione esemplare per autori manichino poliziotto incendiato’

Milano, 2 gen. (Adnkronos) – “Nel manichino raffigurante un poliziotto dato alle fiamme a Milano, per di più con un video postato alla mercé dei social, c’è tutta l’inciviltà e la barbarie di chi non comprende il ruolo delle donne e degli uomini della polizia di Stato e si assume la responsabilità, gravissima, di incitare alla violenza contro chi indossa la divisa”. Così il segretario generale del sindacato di polizia Coisp, Domenico Pianese.

“Ci auguriamo -prosegue Pianese- che ai responsabili di questo gesto sia comminata una sanzione esemplare, a monito educativo per il rispetto che si deve a chi ogni giorno mette a repentaglio la propria vita per la sicurezza di tutti”.