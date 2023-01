M5S: Lanzi, Cortina? ‘Gasparri e altri partiti imparino sobrietà da Conte’

Roma, 2 gen. (Adnkronos) – “Trovo piuttosto curioso che sia proprio chi ha fatto della politica la sua unica occupazione lavorativa e che vive da 40 anni con lo stipendio tutt’altro che esiguo da parlamentare, si interessi delle vacanze di Giuseppe Conte e degli incarichi di lavoro di alcuni ex parlamentari del Movimento 5 Stelle. Un politico di lungo corso come Gasparri dovrebbe sapere che Conte e il M5S hanno il dovere di rispondere ai cittadini per i provvedimenti che votano in Parlamento e per gli impegni presi in campagna elettorale, non certo su dove decidono di trascorrere le festività”. Così in una nota il referente del Movimento 5 Stelle per la Regione Emilia-Romagna, Gabriele Lanzi, sulla polemica scaturita dalle vacanze dell’ex premier con la compagna in un hotel extra lusso a Cortina.

“Oltretutto – prosegue Lanzi – è bene sottolineare che gli eletti del M5s sono ancora gli unici a rendere alla collettività parte dei propri emolumenti. Una buona prassi che nessun altro partito o parlamentare si è mai sognato di emulare. La sobrietà si manifesta con i fatti, non con le parole”.