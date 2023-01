Lavoro: Scotto, ‘da governo passo indietro pericoloso su contratti a termine’

Roma, 2 gen. (Adnkronos) – “Far saltare i vincoli sui contratti a termine fino a 24 mesi vuol dire una cosa precisa: il lavoro stabile non è una priorità di questo governo. L’obiettivo del decreto annunciato in queste ore è dare mano libera alle imprese per assumere e licenziare a piacimento. Esattamente l’opposto del modello spagnolo dove il contratto a tempo indeterminato è il modello principale di riferimento. Un passo indietro pericoloso. Proveremo a bloccarli”. Così Arturo Scotto, coordinatore nazionale di Articolo Uno.