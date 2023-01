Roma, 2 gen. (Adnkronos) – “Conte soggiorna dove vuole, dove preferisce, dove può permettersi di farlo, come chiunque ed attaccarlo per l’hotel di Cortina è demagogia di infimo livello. Un po’ come quando qualcuno disse: voi siete alla Prima della Scala ed io invece, solo oggi, ho scelto la mensa dei poveri”. Lo scrive in un tweet il ministro della Difesa, Guido Crosetto.