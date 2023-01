Grande cordoglio e tanto affetto per la dipartita del Papa emerito Joseph Ratzinger, non solo della comunità dei frati cappuccini, delle suore e in particolare di tutta la cittadina sannita che ha dato i natali a Padre Pio. Tutti a Pietrelcina ricordano la visita a ‘sorpresa’ dell’allora cardinale Ratzinger in un caldo pomeriggio del primo giugno 2002.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia

Foto di Enzo Russo