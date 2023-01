Mattarella: ‘Repubblica siamo tutti noi, leggiamo presente con occhi domani’/Adnkronos

Roma, 31 dic. (Adnkronos) – “Il destino dell’Italia dipende anche da ciascuno di noi, nutro fiducia, l’Italia crescerà”, aveva detto al termine del 2021. Ora, alla fine di un 2022 complesso e impegnativo come gli anni che lo hanno preceduto, durante il quale “in modo per me inatteso” è arrivata un’elezione che “mi impegna per un secondo mandato” , il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, rafforza questa sua convinzione: “ci sono ragioni concrete che nutrono la nostra speranza ma è necessario uno sguardo d’orizzonte, una visione del futuro”, occorre “imparare a leggere il presente con gli occhi di domani”. E “la ragione per cui abbiamo fiducia”, dice all’alba del 2023, nasce dalla consapevolezza che “la Repubblica vive della partecipazione di tutti. È questo il senso della libertà garantita dalla nostra democrazia”.

Parole che il Capo dello Stato rivolge certo al mondo della politica: “nell’arco di pochi anni -ricorda- si sono alternate al Governo pressoché tutte le forze politiche presenti in Parlamento, in diverse coalizioni parlamentari. La nostra democrazia si è dimostrata dunque, ancora una volta, una democrazia matura, compiuta, anche per questa esperienza, da tutti acquisita, di rappresentare e governare un grande Paese. È questa consapevolezza, nel rispetto della dialettica tra maggioranza e opposizione, che induce a una comune visione del nostro sistema democratico, al rispetto di regole che non possono essere disattese, del ruolo di ciascuno nella vita politica della Repubblica”.

Una Repubblica, insiste però Mattarella, riferendosi a quel senso di comunità e di coesione più volte evocato, che “siamo tutti noi. Insieme. Lo Stato nelle sue articolazioni, le Regioni, i Comuni, le Province. Le istituzioni, il Governo, il Parlamento. Le donne e gli uomini che lavorano nella pubblica amministrazione. I corpi intermedi, le associazioni. La vitalità del terzo settore, la generosità del volontariato”.

“La Repubblica –la nostra Patria– è costituita dalle donne e dagli uomini che si impegnano per le loro famiglie. La Repubblica è nel senso civico di chi paga le imposte perché questo serve a far funzionare l’Italia e quindi al bene comune. La Repubblica è nel sacrificio di chi, indossando una divisa, rischia per garantire la sicurezza di tutti. In Italia come in tante missioni internazionali”.

“La Repubblica -afferma ancora il Capo dello Stato- è nella fatica di chi lavora e nell’ansia di chi cerca il lavoro. Nell’impegno di chi studia. Nello spirito di solidarietà di chi si cura del prossimo. Nell’iniziativa di chi fa impresa e crea occupazione. È grazie a tutto questo che l’Italia ha resistito e ha ottenuto risultati che inducono alla fiducia”.

Mattarella mette in risalto così “la nostra capacità di reagire alla crisi generata dalla pandemia”, puntualizzando tuttavia che “purtroppo” il Covid non è “ancora sconfitto definitivamente”. Non si possono perciò dimenticare gli insegnamenti tratti da quell’esperienza, a partire dalla necessità di operare perchè “quel presidio insostituibile di unità del Paese rappresentato dal Servizio sanitario nazionale si rafforzi”.

Nè vanno dimenticate le difficoltà con le quali occorre fare ancora i conti: “l’inflazione, i costi dell’energia, le difficoltà di tante famiglie e imprese, l’aumento della povertà e del bisogno”. E poi “la carenza di lavoro” che “sottrae diritti e dignità: ancora troppo alto è il prezzo che paghiamo alla disoccupazione e alla precarietà. Allarma soprattutto la condizione di tanti ragazzi in difficoltà. La povertà minorile, dall’inizio della crisi globale del 2008 a oggi, è quadruplicata”.

E allora occorre ricordare che “la Costituzione prescrive che la Repubblica deve rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ledono i diritti delle persone, la loro piena realizzazione. Senza distinzioni”. Quella Carta che quest’anno compie 75 anni e che “resta la nostra bussola, il suo rispetto il nostro primario dovere; anche il mio”.