Ucraina: liberati 140 prigionieri ucraini da prigionia russa

Kiev, 31 dic. (Adnkronos) – Il capo dell’ufficio di presidenza ucraina Andriy Yermak ha reso noto che 140 prigionieri di guerra ucraini, compresi militari e civili, sono stati liberati dalla prigionia russa in uno scambio di prigionieri.

I soldati feriti che difendevano l’allora città assediata di Mariupol nell’oblast di Donetsk, così come l’isola di Zmiiny, sono tra coloro che sono tornati a casa, secondo il funzionario. Altri sono volontari della Difesa Territoriale nella città di Slavutych, nel nord dell’Ucraina, situata vicino alla centrale nucleare di Chernobyl, precedentemente occupata dai russi.

Ci sono anche “padri e figli” che sono stati tenuti prigionieri insieme, così come militari ucraini che stavano combattendo vicino alla città assediata dell’oblast di Donetsk a Bakhmut, ha aggiunto Yermak.