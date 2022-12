Ucraina: attacco a Kiev, 1 morto e 8 feriti, fra cui un giornalista giapponese

Kiev, 31 dic. (Adnkronos) – Il sindaco di Kiev Vitali Klitschko ha riferito che il numero di persone ferite nell’attacco missilistico russo di oggi è salito a otto, fra i quali c’è un giornalista giapponese, adesso ricoverato in ospedale. In precedenza il sindaco aveva riferito che un uomo anziano era stato ucciso a seguito dell’attacco nel distretto di Solomianskyi.

Klitschko ha reso noto che danni sono stati provocati in altri due distretti, Pecherskyi e Holosiivskyi, e che l’hotel Alfavito, nel centro di Kiev, è stato danneggiato.