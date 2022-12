Ratzinger: S. Craxi, ‘gigante dei nostri tempi difficili’

Roma, 31 dic. (Adnkronos) – “Profondamente rattristata, esprimo il mio cordoglio per la morte del papa emerito Benedetto XVI, un gigante dei nostri tempi difficili, uomo eccezionale che ha testimoniato con la propria mitezza, con la profondità di pensiero e con la straordinaria professione di fede un grande amore per l’umanità”. Lo afferma Stefania Craxi, presidente della commissione Esteri e Difesa del Senato.

“Teologo raffinatissimo, egli -ricorda- ha guidato la Chiesa cattolica in un frangente certo non facile, lasciando una traccia indelebile resa ancor più evidente dalla sofferenza spirituale e umana che ha scadenzato i passaggi del pontificato. La necessità di tenere sempre viva la fiamma del dialogo interreligioso, da cui avrebbero potuto e dovuto alimentarsi sentimenti di pace e fratellanza tra gli uomini, resta uno degli straordinari lasciti di papa Benedetto XVI. Oggi siamo tutti davvero un po’ più poveri”.