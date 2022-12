Ratzinger: Majorino, ‘uomo di cultura e pensiero, ha compiuto gesto rivoluzionario’

Milano, 31 dic. (Adnkronos) – “Con Benedetto XVI scompare un Papa che ha compiuto il gesto più rivoluzionario e impensabile di sempre: le dimissioni da pontefice. Un gesto compiuto per amore della Chiesa da lui guidata”. Così Pierfrancesco Majorino, candidato di centrosinistra alla presidenza della Regione Lombardia.

Benedetto XVI “è stato un uomo di cultura e di pensiero e in questo momento ricordo la sua visita a Milano e il suo primo incontro con i milanesi in Piazza Duomo”, continua Majorino aggiungendo: “Mi unisco al dolore della comunità cattolica”.