Ratzinger: Cirielli, ‘umiltà, acume intellettuale, carità, dialogo’

Roma, 31 dic. (Adnkronos) – “Partecipo con profonda commozione al dolore dell’intera comunità ecclesiale cattolica per la scomparsa del Papa emerito Benedetto XVI, tra i pochissimi grandi protagonisti della storia contemporanea. Con la sua morte, il mondo perde una figura straordinaria della Chiesa cattolica, non solo un eccellente teologo di grande cultura ma soprattutto un eccezionale interprete della nostra fede”. Lo afferma il viceministro degli degli Esteri, Edmondo Cirielli.

“Papa Ratzinger, dopo la coraggiosa abdicazione, pur restando sempre in silenzio, ha accompagnato, con la forza della preghiera, il pontificato del suo successore. Fede, profonda sensibilità e rigore morale -prosegue l’esponente dell’Esecutivo- hanno contraddistinto il suo magistero, fatto di umiltà, acume intellettuale, carità apostolica e dialogo tra le religioni. Bello il ricordo della commissione mista di dialogo tra cattolici e ortodossi che con grande lungimiranza animò oltre quaranta anni fa a Monaco di Baviera o il documento vaticano da lui firmato e fatto proprio dal Santo Giovanni Paolo II di ‘Istruzione su alcuni aspetti della teologia della liberazione’. Un grande uomo, un eccezionale pastore di anime”.