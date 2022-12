Mattarella: Tajani, ‘sue indicazioni punto riferimento nostra politica estera’

Roma, 31 dic. (Adnkronos) – Pace giusta in Ucraina, Europa, Occidente, rapporto privilegiato con l’Africa, impegno nel Mediterraneo allargato, difesa dei diritti umani, valorizzazione dei prodotti italiani nel mondo. Le priorità indicate dal. presidente Mattarella sono i punti di riferimento della nostra politica estera. Sagge e autorevoli parole che indicano la strada da seguire per tutelare gli interessi dell’Italia. Con una stella polare che deve sempre guidarci: la libertà”. Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, commentando il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.