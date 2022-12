Mattarella: Malpezzi, ‘politica guardi a futuro e non rinunci a modernità’

Roma, 31 dic. (Adnkronos) – “Un discorso rivolto al futuro per una politica che abbia il coraggio di una nuova visione e non rinunci alla modernità. Abbiamo il dovere di accogliere e rilanciare le sfide dei cambiamenti, leggendo il presente con gli occhi proiettati al domani, mettendo al centro i giovani e i loro diritti senza avere la pretesa di scegliere per loro”. Lo scrive su Facebook Simona Malpezzi, capogruppo del Pd al Senato, commentando il messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

“Un discorso -aggiunge- che ci ricorda che dobbiamo tenere i piedi ben saldi nella Costituzione, ancora oggi così attuale, che è la bussola di ogni azione politica e il fondamento del vivere civile. Senza mai dimenticare che la solidarietà e il senso di comunità sono i pilastri del nostro stare insieme e la forza del Paese. Infine, il Presidente ci richiama alla responsabilità delle scelte, a partire dal nostro ancoraggio alla comunità internazionale, alla difesa dell’Ucraina e dello Stato di diritto. Un invito a vivere questo tempo con coraggio e passione, rinunciando a ogni tentazione di guardare al passato, ma dando alle nuove generazioni molto di più di ‘quel che resta del presente'”.