Mattarella: Ciriani, ‘si conferma arbitro e garante Costituzione’

Roma, 31 dic. (Adnkronos) – “Il nostro è un ‘grande Paese’ e la ‘Repubblica siamo tutti noi’. Il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, con il suo discorso di fine anno agli italiani elogia la nostra Patria, ci sprona ad avere una visione del futuro e sottolinea come il voto di settembre abbia contribuito dopo anni alla piena realizzazione della nostra democrazia. Nel solco della Costituzione, che resta la sua e la nostra bussola, il Presidente si conferma ‘arbitro’ e garante della nostra Carta plaudendo alla rivoluzione, sociale e culturale, della tornata elettorale che ha portato a palazzo Chigi Giorgia Meloni come prima premier donna”. Lo afferma il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani.

“Non sfugge a questo Governo -aggiunge- la rotta, condivisa, che il Presidente segna sul raggiungimento della pace tra Ucraina e Russia, la dignità del lavoro che va ritrovata e il posto in primo piano che ai nostri giovani deve essere garantito. Punti cardine del nostro esecutivo che con coraggio sta progettando il domani”.