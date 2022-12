Cina: Xi Jinping, ‘nuova fase contro il Covid’

Pechino, 31 dic. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Il presidente della Cina Xi Jinping ha riconosciuto che il paese è entrato in una nuova fase nella sua risposta alla pandemia di Covid-19 e ha ammesso che alcune sfide persisteranno, senza fare direttamente riferimento all’esplosione di infezioni in ultime settimane.

Nel discorso di fine anno, Xi ha spiegato che il governo ha “adattato” la sua risposta alla “situazione in evoluzione”, per “tutelare al meglio la vita e la salute della popolazione. Da quando è arrivato il Covid-19, abbiamo messo la cittadinanza al di sopra di tutto”.