Capodanno: a Roma circa 800 agenti in servizio, rafforzati i controlli zona San Pietro

Milano, 31 dic. (Adnkronos) – La Polizia di Roma Capitale ha predisposto un rafforzamento dei controlli e del numero di pattuglie nella zona di San Pietro, a seguito anche del sempre maggior afflusso di persone in piazza e nelle strade limitrofe. Chiusa via della Conciliazione da via della Traspontina, dove per motivi di sicurezza sono stati liberati i piani stradali con l’istituzione di un divieto di fermata che sarà vigore fino al 5 gennaio. Circa 800 gli agenti della Polizia Locale impiegati sull’intero territorio capitolino nell’ambito dei servizi legati alla notte di Capodanno.