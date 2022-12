Brescia: scoperto deposito di fuochi d’artificio in un negozio, denunciato titolare

Milano, 31 dic. (Adnkronos) – Aveva allestito un deposito di fuochi d’artificio illegali all’interno del suo negozio a Bedizzole, nel bresciano. Per questo un 50enne è stato denunciato dai carabinieri. E’ accaduto ieri.

Ad individuare il locale sono stati i carabinieri della stazione di Bedizzole nel corso dei controlli straordinari predisposti dal comando provinciale di Brescia in occasione delle festività di fine anno. All’interno di una stanza non destinata all’accesso del pubblico, i militari hanno trovato numerosi fuochi d’artificio, buona parte dei quali risultati di lecita detenzione, sia per la categoria che per il quantitativo di polvere da sparo. Altri 119 candelotti esplosivi pirotecnici artigianali, di provenienza e fabbricazione sconosciuta, dal peso lordo di 5 chilogrammi e potenzialmente pericolosi, sono stati posti sotto sequestro.

Il titolare del negozio è stato deferito in stato di libertà per commercio abusivo di materie esplodente.