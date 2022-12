Perfezionato presso la Rocca dei Rettori un contratto di compravendita con il quale la Provincia ha ceduto all’Università del Sannio un’area adiacente all’Istituto Tecnico per Geometri “Galileo Galilei” in piazza Risorgimento per consentire all’Ateneo di implementare le proprie dotazioni logistiche per i fini didattici e scientifici.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia