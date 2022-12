Dl rave: Fratoianni, ‘destra ha i numeri, non forzi regole democrazia’

Roma, 30 dic. (Adnkronos) – “Il primo decreto di questo governo, l’atto che ha aperto la sua stagione politica, si è concluso nel modo peggiore”. Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra.

“Adesso, al di là del merito, che un governo appena insediato con ampi numeri – osserva il leader di SI – scelga di utilizzare la tagliola per approvare un decreto che altrimenti non sarebbe riuscito ad approvare perchè è arrivato colpevolmente in ritardo, oltre perché è un decreto pasticciato, è un segnale di debolezza e anche un segnale grave rispetto al Parlamento.”

“L’attuale maggioranza ha la forza di approvare i decreti, ha la forza di farlo senza forzare le regole della democrazia – conclude Fratoianni – se semplicemente si preoccupasse di far arrivare per tempo i provvedimenti all’esame del Parlamento”.