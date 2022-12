Nuovo sviluppo, stavolta non in termini di giurisdizione amministrativa, dell’iter finalizzato alla realizzazione della bretella tra Fortorina e 90bis. La Provincia ha assegnato l’appalto per il servizio di progettazione, coordinamento sicurezza ed esecuzione dei lavori per costruire il primo tronco nel tratto strada provinciale 169 in contrada Ganto-Calcarella – strada provinciale 88.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia