2022: Mattarella bis, centrodestra vince elezioni, Meloni premier, un anno di politica/Adnkronos

Roma, 30 dic. (Adnkronos) – Per la seconda volta consecutiva un Presidente della Repubblica viene rieletto al Quirinale, Sergio Mattarella dopo Giorgio Napolitano. Per la prima volta una donna viene nominata presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Sono i due avvenimenti che anche temporalmente legano il filo della narrazione politica del 2022.

1 gennaio – “Tra pochi giorni si concluderà il mio ruolo da Presidente”. Nel messaggio di fine anno Sergio Mattarella conferma la volontà, espressa in altre occasioni pubbliche nelle settimane precedenti, di considerare chiusa la sua esperienza di Capo dello Stato.

4 gennaio – Il presidente della Camera, Roberto Fico, convoca il Parlamento in seduta comune lunedì 24 gennaio per l’elezione del Presidente della Repubblica.

11 gennaio – Muore all’età di 65 anni David Sassoli, presidente del Parlamento europeo.

14 gennaio – Vertice del centrodestra per l’elezione del Presidente della Repubblica: Silvio Berlusconi si candidi verifica di avere i numeri.

22 gennaio – Silvio Berlusconi rinuncia a candidarsi al Quirinale. Su Twitter le foto di Giovanni Grasso, portavoce del Presidente Mattarella, mentre prepara gli scatoloni, un segnale che confermerebbe ancora una volta il no alla rielezione del Capo dello Stato.

24 gennaio- Iniziano le elezioni per il nuovo Presidente della Repubblica. Nessuna intesa tra le forze politiche. Novità per l’allestimento del seggio elettorale, con una postazione allestita nel parcheggio di Montecitorio per consentire il voto ai positivi al Covid.

28 gennaio – Matteo Salvini e Giuseppe Conte lanciano la candidatura di Elisabetta Belloni, direttrice del Dis, per il Quirinale. No di Pd, Forza Italia e Italia viva, mentre di scrutinio in scrutinio crescono i voti per Sergio Mattarella.