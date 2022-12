Ue: Meloni, ‘su energia e migranti lavoro molto proficuo, Italia ruolo centrale in Mediterraneo’

Roma, 29 dic. (Adnkronos) – “Credo che questo lavoro che abbiamo fatto insieme” con la Grecia e i Paesi europei del Mediterraneo “vada incrementato e implementato”. Ad esempio in materia di flussi migratori è stato riconosciuto che “la rotta mediterranea è prioritaria, cosa mai accaduta in passato e il prossimo Consiglio europeo avrà come punto centrale la questione dei migranti e la difesa dei confini dell’Unione europea”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella conferenza stampa di fine anno.

L’Italia, ha aggiunto il premier, intende puntare sulla “dimensione mediterranea, con un ruolo centrale e strategico, penso alla vicenda energetica”. Per questo “la nostra alleanza con i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo dal versante europeo diventa fondamentale”.