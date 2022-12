San Salvatore Telesino – Verso le amministrative, si preparano due sfidanti per Romano

La prossima primavera si avvicina e con essa si materializzerà anche il ritorno alle urne per le elezioni amministrative che dovranno decidere i nuovi assetti governativi locali. Il sindaco uscente Fabio Massimo Leucio Romano certamente sarà ai blocchi di partenza per confermarsi alla guida della comunità sansalvatorese per la terza volta consecutiva. L’ultima volta il successo fu in scioltezza contro la civica del Movimento ViviSanSalvatore di Ciro Abitabile. Romano raccolse il 90,96% dei consensi pari a 2.053 voti, lasciando ad Abitabile appena 204 consensi e il 9.03%.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia