Pd: presidente Consiglio Puglia, ‘sosterrò Schlein, ‘giovane e coraggiosa’

Roma, 29 dic (Adnkronos) – “Sosterrò Elly Schlein. Perché è una donna, è giovane, è coraggiosa, e perché mi riconosco molto nel suo entusiasmo, nelle sue idee, nelle sue battaglie. Il Partito democratico che sarà ha bisogno di queste energie, ha bisogno di dare un segnale forte, anche di rottura, di tornare parlare a tutti e con tutti e farlo con parole semplici, messaggi chiari, diretti, senza compromessi a ribasso. Bisogna tornare a parlare con i giovani, con le donne, con gli anziani, e nelle strade, non solo dentro ai palazzi”. Lo dice Loredana Capone, presidente del Consiglio regionale della Puglia, in un’intervista al ‘Nuovo Quotidiano di Puglia’

“Visione e concretezza, questo si chiede oggi alla politica, queste due qualità Elly ha dimostrato di possedere. Oggi più che mai la differenza tra destra e sinistra si misura su tre grandi sfide: diseguaglianze, clima e precarietà. Il lavoro, le attraversa tutte -prosegue-. Dobbiamo dire chiaramente che il modello di sviluppo capitalistico ha fallito e che il neoliberismo non è più in grado di risolvere i problemi del mondo”.

“Serve una proposta politica nuova capace di coniugare i problemi economici della quotidianità delle persone, del lavoro, della salute, dell’inclusione sociale, con la sopravvivenza stessa del pianeta, con la pace, la giustizia sociale, le migrazioni, l’equilibrio nord sud dell’Italia e del mondo. Insomma servono idee nuove. E se queste idee camminano sulle gambe di una giovane donna di 37 anni bene, anzi meglio”, dice ancora Capone.