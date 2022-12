Pd: Bonaccini, ‘se non cambiamo dirigenti e non rigeneriamo è inutile discutere’

Roma, 29 dic (Adnkronos) – “C’e’ stata una sconfitta netta nel Paese e se non cambiamo il gruppo dirigente e non rigeneriamo il partito è inutile discutere di una regione”. Lo ha detto Stefano Bonaccini in un incontro alla sezione di Livorno.

“Certamente noi dobbiamo reagire e ripartire. In politica, come nella vita, si può perdere, l’importante è non perdersi”, ha aggiunto il candidato alla segreteria del Pd.