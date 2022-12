Msi: Parrini (Pd), ‘Meloni batta un colpo, nessuna ambiguità su parole La Russa e Rauti’

Roma, 29 dic (Adnkronos) – “Il 19 dicembre Giorgia Meloni si è commossa al Museo Ebraico di Roma parlando della ‘ignominia’ delle leggi razziali. Bene. Ma in queste cose la coerenza è tutto. È perciò profondamente inquietante che siano trascorsi già tre gironi senza che la nostra Presidente del Consiglio abbia speso mezza parola di condanna per le esternazioni di Rauti e La Russa celebrative della fondazione del Msi, che nacque in continuità di uomini e di idee con un regime biecamente antisemita come la Repubblica Sociale Italiana”. Lo dice Dario Parrini, senatore del Pd.

“Liliana Segre, la presidente dell’Unione delle comunità ebariche italiane Noemi Di Segni e la presidente della comunità ebraica di Roma Ruth Dureghello hanno mille ragioni di sentirsi ferite. Sono pienamente solidale con loro”, aggiunge.

“Da senatore e da democratico mi auguro che al più presto, sperabilmente già oggi, Giorgia Meloni batta un colpo, stigmatizzando senza ambiguità le gravissime parole della Sottosegretaria alla Difesa e del Presidente del Senato”, conclude Parrini.