Meteo: in Lombardia persiste nuvolosità ma aumentano temperature

Milano, 29 dic. (Adnkronos) – Tra oggi e domani, in Lombardia, il transito di una debole saccatura la cui parte attiva resta a nord delle Alpi determinerà nubi basse e foschia in estensione anche ai rilievi con deboli precipitazioni sui settori meridionali ed orientali. Queste le previsioni meteo contenute nel bollettino diffuso da Arpa Lombardia.

A partire da sabato, un flusso sudoccidentale ancora umido, ma molto mite in quota, manterrà una nuvolosità diffusa, portando però un aumento delle temperature e, progressivamente, la possibilità di deboli precipitazioni o pioviggine, in particolare tra lunedì e martedì.