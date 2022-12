Il mercato di gennaio del Benevento rischia di essere umorale, fortemente condizionato da quell’ultima disfatta interna col Perugia, che ha fatto riapparire nuvoloni neri all’orizzonte. In casi del genere, sarebbe meglio non lasciarsi trascinare dagli umori, dalle capriole tra complimenti e critiche per decidere quali strategie adottare per rinforzare l’organico da mettere a disposizione di Fabio Cannavaro. Il rischio è di fare più danni di quelli già fatti in estate diventa alto.

