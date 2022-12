Giustizia: Meloni, ‘riforma è priorità, non ci mancano coraggio e decisione’

Roma, 29 dic. (Adnkronos) – “Recepiamo” il contenuto dell’ordine del giorno presentato alla Camera per tornare alla prescrizione in vigore prima della riforma Bonafede, perchè “è un’indicazione di buon senso. La prescrizione rimane un fondamento dello Stato di diritto altrimenti si rischia un sistema nel quale si possono avere indagati e imputati a vita, secondo scelte che sono abbastanza discrezionali. Credo che su questo ci sia un consenso abbastanza trasversale, quindi sicuramente è uno degli elementi che ci stanno a cuore”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella conferenza stampa di fine anno.

“La riforma della giustizia è una priorità, è una di quelle riforme -ha aggiunto il premier- per le quali serve un Governo coraggioso e deciso e il coraggio e la decisione non ci difettano. Ovviamente è una materia delicata che va maneggiata con molta cura, però credo che questo Governo, mettendo inseme le anime della sua maggioranza, abbia complessivamente una visione molto equilibrata di questa materia”.

“Abbiamo scelto un ottimo ministro della Giustizia che è coadiuvato dai partiti della maggioranza e che è molto deciso ad andare avanti. Nei prossimi mesi lavoreremo per mettere a punto la riforma della giustizia secondo capisaldi che sono quelli storici del centrodestra, penso alla separazione delle carriere. Penso -ha concluso Meloni- che questo possa aiutare l’Italia nel rapporto tra il cittadino e lo Stato, che possa aiutare gli investimenti, il Pnnr, tutto quello che una giustizia un po’ lenta in questi anni ha limitato. Una giustizia che ha bisogno di un tagliando”.