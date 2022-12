Dl rave: Pd, ‘governo in confusione, decreto sbagliato non deve essere approvato’**

Roma, 29 dic (Adnkronos) – “Una assoluta confusione del governo” sul Dl rave. A denunciarlo è il Partito democratico, che con la capogruppo alla Camera Debora Serracchiani e i deputati impegnati in aula ha sottolineato: “Insistiamo, questo decreto è sbagliato e non deve essere approvato”.

“In queste ore il ministro della Salute Schillaci e la presidente Meloni stanno dicendo cose diametralmente opposte a quanto previsto nel decreto -ha spiegato Serracchiani-. Governo e maggioranza sono estremamente confusi e stanno sbagliando. Per questo confermiamo la nostra completa e assoluta opposizione, con tutti gli strumenti possibili”.