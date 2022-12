Dl rave: Iv-Azione, ‘né accordi sotto banco né stampella, su prescrizione pronta Pdl’

Roma, 29 dic (Adnkronos) – “Noi non abbiamo fatto un accordo con il centrodestra, sotto banco mollando l’opposizione. Il nostro ordine del giorno è puntuale, ripristino della prescrizione ante Bonafede. Non smantelliamo la Cartabia, stiamo ripristinando la Costituzione, smontiamo un giochino fatto dal peggior ministro degli ultimi anni”. Lo ha detto il capogruppo alla Camera di Iv-Azione Matteo Richetti, in un incontro con Ettore Rosato, Enrico Costa, Elena Bonetti e Roberto Chiachetti, sull’iter del Dl rave.

“Il Dl rave fa schifo, è sbagliato su tutti i temi che affronta. Lo abbiamo contrastato nel merito, ci siamo uniti all’opposizione dura con 21 Odg che hanno causato il protrarsi delle votazioni -ha spiegato Richetti-. Ma domani il decreto viene convertito, con modalità ordinaria o con l’utilizzo della tagliola”, ha spiegato Richetti.

“L’opposizione ha due strade, portare a casa che gli abbiamo fatto usare la tagliola, come fosse un elemento di rilievo. O dire fermi, ci sono contenuti di tale gravità, chiediamo un impegno al governo perchè non si continui ad andare in quella direzione a partire dai temi che individuiamo”, ha aggiunto.

(Adnkronos) – “Per noi l’opposizione è così, conquistare un aspetto di miglioramento del Paese. Oggi c’è l’impegno nero su bianco del governo a mandare in soffitta un errore storico commesso durante il governo gialloverde. Non consento a nessuno di parlare di opposizione debole o di stampella, sulla manovra siamo gli unici a non aver partecipato al succulento balletto per qualche mancia o mancetta”, ha concluso il capogruppo di Iv-Azione.

“Abbiamo depositato una proposta di legge che dice quanto previsto nell’ordine del giorno, la depositiamo e chiederemo la calendarizzazione. Misureremo la maggioranza su questo. Se poi il Pd vuole votare contro la riforma Orlando è libero di farlo”, ha spiegato il deputato di Iv-Azione Enrico Costa.