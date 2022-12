Approvato a maggioranza dal Consiglio comunale il debito fuori bilancio e l’atto di transazione con la Samte per la questione annosa degli arretrati da conferire alla provincializzata per i conferimenti allo Stir di Casalduni. Poste finanziarie oggetto di un lungo contenzioso con il Comune, soccombente dinanzi la giurisdizione amministrativa e da ultimo di un giudizio ingiunzione che avrebbe prodotto ulteriori danni in termini di interessi maturandi.

